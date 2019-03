Rock in Rio anuncia Goo Goo Dolls, Nile Rodgers e outras três bandas

O Rock in Rio 2019 anunciou nesta terça-feira, 12, cinco novos nomes para o line-up do festival esse ano: Goo Goo Dolls, Nile Rodgers & CHIC, Whitesnake, Tenacious D e H.E.R.

Nile Rodgers, um dos shows mais interessantes da edição de 2017 do evento, volta agora como atração do Palco Mundo – em 2018, a banda lançou seu nono disco de estúdio, It’s About Time, com releituras de canções célebres da banda e participações especiais, como de Lady Gaga, Elton John e produtores variados.

A banda americana Goo Goo Dolls, dona do megahit Iris, vem pela primeira vez ao festival. Boxes, seu décimo primeiro álbum de estúdio, foi lançado em 2016.

O Whitesnake voltam ao Rock in Rio mais de 30 anos depois de sua apresentação na primeira edição do evento. O Tenacious D, banda do também ator Jack Black, faz sua primeira apresentação no Rio de Janeiro.

Uma das grandes novidades do festival é a jovem cantora e compositora H.E.R., nome artístico de Gabriella Wilson. Ela venceu dois Grammys em 2019: Melhor performance de R&B e melhor álbum do gênero, por H.E.R., de 2017.

Quando é o Rock in Rio 2019?

O festival ocorre nos dias 27, 28, 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A venda de ingressos começa no dia 11 de abril.