Rock in Rio anuncia Evanescence, Avenged Sevenfold, Incubus e mais atrações; confira

Da Redação 25/04/2024 - 21:42

A organização do Rock in Rio anunciou, nesta quinta-feira, 25, novas atrações para a edição do festival de 2024. Desta vez, foi a hora de revelar os shows confirmados para o dia 15 de setembro, o dia do rock do festival.

Para fechar a noite no Palco Mundo, uma banda muito pedida, já que não vem ao Brasil há mais de 10 anos, foi o Avenged Sevenfold. O jejum acabou e os metaleiros confirmaram presença.

Também no Palco Mundo, outro showzão que promete animar a galera é o de Evanescence, que retorna ao Brasil para uma apresentação cheia de hits, entre eles “Bring Me Back To Life” e “My Immortal”.

Os veteranos do Journey também estão prontos para fazer uma noite memorável para cantar “Don’t stop believin’, hold on to that feelin'”… Eles se apresentam no Palco Mundo no dia 15 de setembro.

O Palco Sunset da noite do rock não deixa a desejar e está cheio de novidades. A banda britânica Deep Purple será a principal atração do espaço, que também recebe a banda de rock alternativo Incubus.