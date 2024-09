Rock in Rio 2024: Veja a programação de domingo, 22, com line-up e horário dos shows

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/09/2024 - 15:33 Para compartilhar:

O Rock in Rio 2024 será encerrado neste domingo, 22, com grandes nomes nacionais e internacionais. Os destaques do Palco Mundo são a brasileira Luísa Sonza, os cantores Ne-Yo e Akon – sucessos dos anos 2000 – e o canadense Shawn Mendes, que se apresentou no festival em 2017 e agora retorna como atração principal.

Antes disso, o Palco Sunset recebe uma homenagem a Alcione, uma apresentação de Ney Matogrosso e o show de Mariah Carey, cantora que passou pelo Allianz Parque, em São Paulo, na sexta, 20. O último dia do evento deve receber uma mistura de gerações e públicos. Confira o line-up completo, com os horários dos shows de cada palco:

Palco Mundo

– 16h40 – Luísa Sonza

– 19h – Ne-Yo

– 21h20 – Akon

– 0h – Shawn Mendes

Palco Sunset

– 15h30 – Homenagem a Alcione com Orquestra Sinfônica Brasileira, Diogo Nogueira, Mart’nália, Majur, Péricles, Maria Rita e Alcione

– 17h50 – Olodumbaiana

– 20h10 – Ney Matogrosso

– 22h45 – Mariah Carey

Palco New Dance Order

– 22h – Dubdogz

– 23h30 – Jetlag

– 1h – Bhaskar

– 2h30 – Kaskade

Palco Espaço Favela

– 16h – Luiz Otávio

– 19h – Livinho

– 21h – Belo

Palco Global Village

– 15h30 – Lia de Itamaracá

– 17h30 – Almério e Martins

– 19h15 – Angélique Kidjo

Palco Supernova

– 15h – LZ da França

– 17h – Gabriel Froede

– 18h30 – Zaynara