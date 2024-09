Rock in Rio 2024: confira opções para chegar e voltar da Cidade do Rock

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/09/2024 - 7:30 Para compartilhar:

A 10ª edição do Rock in Rio começa nesta sexta-feira, 12, e para garantir a chegada à Cidade do Rock e a saída do público, a cidade se preparou com um esquema de transporte que contempla diversas modalidades. Serão sete dias de pura emoção de diversidade na música e o evento neste ano é especial, já que celebra os 40 anos de festival.

Nesta edição, somente veículos de moradores previamente cadastrados pela Prefeitura do Rio, além de veículos oficiais e aqueles credenciados do festival poderão circular pelas vias do entorno da Cidade do Rock.

Confira as principais formas de acesso ao festival e de como deixar o local do evento.

* ÔNIBUS *

A organização do evento recomenda ao público pegar esse meio de transporte. São duas modalidades de ônibus: o Expresso Rock in Rio e o Primeira Classe.

– Expresso Rock in Rio –

Os ônibus do Expresso Rock in Rio partem de 3 terminais do BRT e vão pelas calhas do BRT, que são vias exclusivas, evitando o trânsito. As linhas vão até o Terminal Centro Olímpico, com parada a 800 metros da entrada do Rock in Rio. O custo total ida e volta é de R$ 23.

Atenção: no embarque, o passageiro é descontado em R$ 4,30 na catraca. Ao desembarcar na Cidade do Rock, ele passa por nova roleta, onde será cobrado em R$ 18,70 (totalizando os R$ 23), e receberá uma pulseira, que servirá de comprovante para a viagem de volta.

As linhas são:

Jardim Oceânico-Centro Olímpico: sem paradas.

Alvorada-Centro Olímpico: sem paradas.

Paulo da Portela (Madureira)-Morro do Outeiro (ao lado do Centro Olímpico): veículo para na Praça Seca, no Tanque e na Taquara.

– Primeira Classe –

O ônibus Primeira Classe sai de diferentes pontos da capital de de cidades da Região Metropolitana do Rio, sempre com destino a um terminal dentro da Cidade do Rock. Ida e volta saem a R$ 160, em média. É possível comprar pela internet. As linhas saem dos seguintes pontos:

Município do Rio

Aeroporto RIOgaleão – Avenida 20 de Janeiro, s/n – Desembarque do Terminal 2

Barra da Tijuca – Cidade das Artes – Avenida das Américas, 5300

Barra da Tijuca – Praia – Av. Lúcio Costa, 3600 – Próximo ao Condomínio Atlântico Sul

Botafogo Praia Shopping – Praia de Botafogo, 400 – Botafogo Praia Shopping (Entrada Lateral)

Copacabana – Rua Siqueira Campos, 143

Ipanema – Rua Prudente de Moraes, 123 – Praça General Osorio

Lagoa – Lagoon – Avenida Borges de Medeiros, 1424 – Lagoon

Leme – Avenida Atlântica, 956. – Em frente ao Taberna Atlantica

Mix Rio FM (Aeroporto SDU) – Av. Alm. Silvio de Noronha, 365 – Bossa Nova Mall

Niterói – São Francisco – Rua Gen. Rondon, 279 – Praça Don Orioni

Norte Shopping – Av. Dom Helder Câmara, 5474 – Norte Shopping

Plaza Shopping Niterói – Rua Quinze de Novembro, 8

Recreio Shopping – Av. das Américas, 19019 – Recreio Shopping

Rio Design Barra – Avenida das Américas, 7777

Rodoviária do Rio – Av. Francisco Bicalho, 01 – Rodoviária do Rio – Plataforma 58

Shopping Nova América – Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 – Nova América

Shopping Nova Iguaçu – Avenida Abílio Augusto Távora, 1111 – Shopping Nova Iguaçu

Tijuca – Rua Almirante Cochrane, 146 – Em frente ao Guanabara

West Shopping – Estrada do Mendanha, 555 – West Shopping

Grande Rio e outros estados

Barbacena (MG) – Terminal Rodoviário de Barbacena – Av. Dom Pedro II, 1480 – São Pedro

Barra Mansa – Terminal Rodoviário Comendador Geraldo Osório – Av. Joaquim Leite, 117, Centro

Belo Horizonte (MG) – Terminal Rodoviário de Belo Horizonte – Praça Rio Branco, 100 – Centro

Búzios – Terminal de embarque de Búzios – Estrada da Usina, 444

Cabo Frio – Rodoviária de Cabo Frio – Av. Julia Kubitschek, sn, Jd. Flamboyant

Campinas (SP) – Terminal Rodoviário de Campinas – Rua Doutor Pereira Lima, 85, Vila Industrial

Campos dos Goytacazes – Rodoviária Shopping Estrada de Campos – Av. Dr. Nilo Peçanha, 614 – Queimados

Guarulhos (SP) – Terminal Rodoviário de Guarulhos – Alameda dos Lírios, 145 – Parque Cecap

Juiz de Fora (MG) – Terminal Rodoviário de Juiz de Fora – Av. Brasil, 9501 – São Dimas, Juiz de Fora

Macaé – Rodoviária de Macaé – Rua Vereador Abreu De Lima, S/Nº Centro

Nova Friburgo – Rodoviária Sul de Friburgo – Av. Manoel Carneiro de Menezes, 101-145 – Mury

Petrópolis – Rua Padre Siqueira, 419 – Garagem Única

Piraí – Terminal Rodoviário de Piraí – Praça da Independência, s/nº

Resende – Rodoshopping Graal – Rodovia Presidente Dutra, Km 306, Bairro Paraíso

São José dos Campos (SP) – Terminal Rodoviário de São José dos Campos – Rua Itororó, 221 – Vila Piratininga

São Paulo (SP) – Rodoviária do Tietê – Avenida Cruzeiro do Sul 1.800, Santana

São Paulo (SP) – Shopping Eldorado – Avenida Rebouças, 3.970, Pinheiros

Volta Redonda – Terminal Rodoviário Prefeito Francisco Torres – Av. dos Trabalhadores, s/nº

* CARRO *

Vale lembrar que a organização do festival recomenda pegar o transporte público e os ônibus especiais.

As ruas próximas à Cidade do Rock ficarão fechadas das 14h às 5h nos dias de shows, e somente moradores poderão passar pelos pontos de bloqueio. O prazo para esse cadastramento já se encerrou.

A Avenida Embaixador Abelardo Bueno, onde fica o portão da Cidade do Rock, por exemplo, estará interditada no trecho entre as avenidas Salvador Allende e Arroio Pavuna. Vias internas, como a Aroazes, a Franz Weissman e a Francisco de Paula também serão fechadas.

Também será possível ir de carro até o Shopping Metropolitano Barra, localizado antes das barreiras, onde o veículo poderá ficar estacionado. A caminhada até a entrada do Rock in Rio é de cerca de 2 km.

E Uber? Como na edição anterior, um “Espaço Uber” foi montado no estacionamento do Riocentro, a cerca de 2 km do portão de entrada. Para chegar à Cidade do Rock, digite “Centro de Convenções Riocentro”. Para voltar, solicite a corrida no “Espaço Uber” e verifique a faixa de encontro que será indicada logo que o motorista aceitar a viagem.

* METRÔ *

Para aqueles que vão se deslocar de áreas afastadas do local do evento, essa é uma ótima opção. Será preciso fazer baldeação com o BRT (são três estações).

A Estação Jardim Oceânico, que faz a integração com o serviço especial Rock Express, ficará aberta 24 horas para embarque. As demais estações do sistema vão funcionar em seu horário normal para embarque. Durante a madrugada, elas seguirão abertas somente para desembarque.

As linhas 1 e 4 do metrô vão operar da estação Uruguai ao Jardim Oceânico, estação esta que será de integração com o BRT e que terá o serviço especial. A linha 2 vai circular entre Pavuna e Botafogo, e a transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo durante todo o festival.