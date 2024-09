Rock in Rio 2024: confira como enfrentar altas temperaturas durante o festival

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/09/2024 - 13:25 Para compartilhar:

Falta pouco para os amantes do rock realizarem o sonho de curtir um dos mais esperados festivais de música do mundo. O Rock in Rio 2024 começa na próxima sexta-feira, 13, com uma programação de sete dias de muito show e que vai até 22 de setembro, data que marca o fim do inverno no Hemisfério Sul.

O frio vai ficar só no calendário, mesmo, porque a previsão é de sol forte e calor no Rio de Janeiro durante dos dias do Rock in Rio, com temperaturas acima de 30ª. A ordem é se hidratar para não perder as atrações e nem ficar de fora da diversão com os amigos.

Para garantir o conforto dos roqueiros de plantão, a organização do festival montou um esquema de hidratação e vaporização de áreas de maior aglomeração de público.

Será permitida a entrada com garrafas de água, desde que sejam transparentes. O público também contará com pontos de hidratação. Serão 170 bebedouros espalhados pela Cidade do Rock.

Uma parceria com a Iguá, concessionária de saneamento que atende a zona oeste do Rio, também vai garantir o conforto dos roqueiros com a distribuição gratuita de 120 mil litros de água em 600 mil copos biodegradáveis por “aguadeiros” – funcionários que circulam entregando a água.

A distribuição de água atende à lei federal Ana Benevides, criada em 2023, que obriga o fornecimento de água potável tanto em shows particulares ou públicos, de forma gratuita. A legislação foi aprovada depois que a jovem Ana Benevides, de 23 anos, morreu por estresse térmico no show da Taylor Swift, no Engenhão, também no Rio de Janeiro.

Para a edição de 40 anos do evento, a concessionária preparou também uma novidade que vai deixar o clima na Cidade do Rock mais fresco. A Iguá posicionará, nos palcos Espaço Favela e Supernova, profissionais equipados com vaporizadores refrescantes, que borrifarão água gelada no público do festival.

Essa é a segunda vez que a Iguá firma parceria com o festival. Na edição de 2022, a concessionária também distribuiu água potável.