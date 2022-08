‘Rock in Rio 2022’ divulga esquema especial de transportes

Estadão Conteúdo 04/08/2022 - 21:21 Compartilhe

A cidade do Rio de Janeiro está preparando um amplo esquema especial de transporte para o público poder curtir a edição deste ano do Rock in Rio, que começa em setembro. Para chegar e sair da Cidade do Rock, estará disponível o novo serviço Rock Express, o MetrôRio e o ônibus do Primeira Classe, que fazem parte da organização para atender as 700 mil pessoas que pretendem ir ao festival nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11.

De acordo com os organizadores do evento, a novidade deste ano é o Rock Express, que são coletivos exclusivos para o transporte do público na ida e volta para o Rock in Rio. O novo serviço usará os corredores do BRT, funcionará das 13h até às 5h em dias de evento, e custará R$ 22 o bilhete ida e volta.

Com ônibus exclusivos e pontos de embarque sinalizados nos Terminais Jardim Oceânico e Alvorada, os articulados Rock Express saem de 10 em 10 minutos com destino ao Terminal Olímpico durante todos os dias de festival, sem paradas.

A partir das 22h até as 2h, após o término da última atração do Palco Mundo, o Rock Express parte do Terminal Olímpico da Cidade do Rock, que estará exclusivamente destinado aos usuários do serviço, com destino aos Terminais Jardim Oceânico e Alvorada em intervalos de 10 em 10 minutos. Aqueles que desejarem comprar o bilhete, deverão acessar o site.

“O Rock in Rio volta a fazer um serviço especial de transporte, assim como aconteceu em 2013 e 2015, agora, porém, com a integração com o Metrô. Para 2022, nós estamos lançando o Rock Express que fará a integração com Metrô do Jardim Oceânico e também com a Alvorada. Esta é a principal virada no esquema de transportes para a edição deste ano e que já está disponível para compra do público”, disse Ricardo Acto, vice-presidente de operações do festival.

Esquema MetrôRio

O MetrôRio terá um esquema especial de funcionamento 24h. Para facilitar a ida e o regresso desse público, o metrô funcionará normalmente até meia-noite para embarque e, depois desse horário, a estação Jardim Oceânico (local de integração com a linha especial do Rock Express) estará aberta durante toda a noite para embarque, após o Rock in Rio.

Os clientes poderão desembarcar em todas as estações (linhas 1, 2 e 4) que estarão abertas somente para desembarque durante a madrugada.

O MetrôRio sugere que os clientes antecipem a compra do bilhete, que custa R$ 6,50 por trecho, para facilitar o embarque na hora do evento, no site ou aplicativo do GIRO, nas estações, ou que paguem suas passagens por aproximação com cartões ou dispositivos habilitados com tecnologia NFC, direto na catraca na hora do embarque. Os bilhetes do Rock Express e do MetrôRio devem ser adquiridos de forma separada.

Transporte Primeira Classe

O Transporte Primeira Classe continuará a oferecer o serviço para o público que irá ao evento. No total, são 17 trajetos sem paradas, feitos em ônibus executivos. A opção é a mais confortável e a única que deixa os clientes em uma entrada exclusiva na Cidade do Rock.

A volta acontece da mesma forma, saindo direto do parque rumo aos pontos selecionados na cidade. A tarifa é de R$ 125 com direto a ida e volta. O valor pode ser parcelado em até três vezes, e a venda está aberta com vagas limitadas no site.

O Primeira Classe conta com um dos maiores terminais rodoviários montados em um festival de música. A venda é somente online e os compradores deverão optar pelo ponto de partida, data e horário que desejarem, mas podem retornar em qualquer horário e para qualquer destino (exceto rota de Petrópolis), a partir de 22h, com saídas mediante demanda.

Pontos de embarque Rock Express – Sentido Terminal Olímpico Cidade do Rock

Primeiro Rock Express: 13h

Saídas de 10 em 10 minutos

Embarques:

Terminal Jardim Oceânico (acesso ao metrô)

Terminal Alvorada

Pontos de embarque Rock Express – Sentido Terminais Alvorada e Jardim Oceânico

Primeiro Rock Express: 22h

Último Rock Express: 05h

Embarque: Terminal Olímpico Cidade do Rock

Confira os pontos de saída do Primeira Classe

Botafogo Praia Shopping, Shopping Nova América, Aeroporto Santos Dumont, Aeroporto RioGaleão, Niterói, Petrópolis, Ipanema, Copacabana, Tijuca, Rio Design Barra, Shopping Downtown na Barra, Praia da Barra da Tijuca, NorteShopping, Rodoviária Novo Rio, Recreio, Lagoa Rodrigo de Freitas e Centro.

Os pontos de embarque informados são indicativos de sua localização aproximada. Os locais exatos de embarque serão informados posteriormente após determinação da autoridade de trânsito local (CET-Rio e outros órgãos dos respectivos municípios). É importante verificar próximo ao dia do show o local exato de embarque.