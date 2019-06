Rock in Rio 2019: Helloween toca no lugar do Megadeth

A banda alemã Helloween foi anunciada na noite desta segunda-feira, 24, como substituta do Megadeth no dia do metal do Rock in Rio 2019 (4 de outubro). O Megadeth cancelou recentemente todos os shows de 2019 após Dave Mustaine, vocalista e guitarrista do grupo, ser diagnosticado com câncer de garganta.

O “dia do metal” foi o primeiro a ter os ingressos esgotados durante a venda oficial, em abril, e tem no line-up Iron Maiden, Scorpions, Sepultura (no Palco Mundo), e Slayer no Palco Sunset, com o último show da turnê de despedida da banda.

O Helloween já esteve na edição 2013 do evento no Palco Sunset, e retorna com sua formação clássica: Kai Hansen (guitarra e vocal), Michael Kiske (vocal), Andi Deris (vocal), Dani Loeble (bateria), Sascha Gerstner (guitarra), Michael Weikath (guitarra) e Markus Grosskopf (baixo).

Com mais de 30 anos de carreira, eles já lançaram 15 álbuns de estúdio, com mais de 8 milhões de discos vendidos.

O Rock in Rio 2019 ocorre nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro de 2019, na Cidade do Rock, na Barra da Tijuca (Parque Olímpico – Av. Salvador Allende, s/n).