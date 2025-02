Rock Folia agita BH neste sábado com entrada gratuita

O clima de Carnaval já toma conta de Belo Horizonte e neste sábado, 1º de março, a partir das 14h, o Rock Folia cai ocupar o Casa Dipraia LayBack, no Trevo dos Seis Pistas. O evento contará com apresentações das bandas M8, U2 Go Home, Lurex e Cash, além de praça gastronômica, cervejas artesanais e área kids com com monitores. Os ingressos gratuitos são limitados e podem ser retirados por meio do site www.rockfolia.com.br.

A banda M8 é conhecida por sua energia vibrante e um setlist recheado de hits marcantes do pop rock, que promete fazer todo mundo sacudir no sábado de carnaval. Com performances intensas e uma presença de palco eletrizante, o gruo vai trazer versões de sucessos que todos amam e ninguém resiste cantar junto.

Para os fãs da icônica banda irlandesa U2, o grupo U2 Go Home vai transportar o público para os grandes momentos da carreira de Bono e seus companheiros. Com interpretações fiéis e emocionantes, eles prometem uma noite de nostalgia e celebração dos clássicos imortais do rock alternativo.

A banda Lurex traz de volta toda a magia e esplendor dos shows do Queen. Famosos por sua performance imaculada e figurino deslumbrante, Lurex garante uma experiência memorável para os amantes dos hinos da lendária banda de Freddie Mercury. Será um espetáculo de luzes e sons que com os maiores clássicos do Queen.

O Rock Folia contará ainda com a apresentação a banda Cash, celebrando a vida e a música do lendário Johnny Cash. Com uma mistura de rock e country, Cash oferece um repertório empolgante e ritmado, que exalta o espírito livre e único do Homem de Preto. Um tributo que vai tocar profundamente fãs dessa lenda atemporal da música mundial.

Além das atrações musicais, o Rock Folia contará com uma praça gastronômica repleta de foodtrucks oferecendo uma variedade de delícias, acompanhada de cervejas artesanais para agradar os apreciadores. Para as crianças, haverá um espaço kids monitorado, garantindo a tranquilidade para que as famílias possam se divertir à vontade.

Serviço: