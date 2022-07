Rocha vê ‘lado bom’ de eliminação do Palmeiras e fala de Veiga: ‘Vamos trabalhar a cabeça dele’

O Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo, nos pênaltis, nas oitavas de final da Copa do Brasil. No entanto, os jogadores já começam a pensar no que vem pela frente e até enxergam um lado bom na queda. Marcos Rocha é um deles e, como líder do grupo, também prometeu ajudar Raphael Veiga a readquirir a confiança.

Titular absoluto do Verdão e um dos capitães do time, o lateral-direito foi o único palmeirense a falar com a imprensa na zona mista. Mesmo abalado pela derrota nos pênaltis, ele fez uma análise do que acabou faltando para a equipe alviverde conseguir a classificação. Ele aproveitou para agradecer a festa que o torcedor fez no Allianz.

– É readquirir confiança, a mesma garra e a mesma vontade que a gente apresentou hoje na hora que teve o placar à nossa disposição, tivemos chances de fazer o terceiro e o quarto gol, mas a bola hoje também não entrou para que a gente pudesse garantir a classificação durante 90 minutos – disse o lateral antes de completar:

– Fica um pouco de frustração, porque mais uma vez a gente é eliminado nos pênaltis, mas é agradecer o nosso torcedor pela festa, pelo apoio, pelo reconhecimento no final do jogo. Dizer a eles que vamos continuar lutando, respeitando essa camisa, para que no fim do ano a gente possa comemorar mais um título.

E olhar para frente parece ser a palavra de ordem dentro do vestiário do clube. Logo depois do jogo, o grupo se reuniu e se comprometeu a continuar buscando os objetivos da mesma forma que vem buscando nos últimos tempos, principalmente com a recuperação de alguns jogadores e a integração da dupla de reforços que chegaram.

– Na hora que fechamos, o Luan que é um líder também que deu a palavra, em que a gente tinha duas opções: olhar para dentro e gerar uma desconfiança dentro do clube ou continuar o nosso trabalho como a gente vem fazendo muito bem. A opção é uma só, continuar trabalhando, pés no chão, recuperar os jogadores que estão machucados, que vão ficar à disposição do Abel para as próximas partidas, para que a gente possa ter o elenco ainda mais fortalecido – declarou antes de complementar:

– Merentiel e López vão entrar, ficarão à disposição do Abel, então a gente está fortalecendo nosso elenco, fortalecendo nosso trabalho, e esperamos dar continuidade, com vitória, com apoio do nosso torcedor. Agora são duas competições que a gente vai brigar.

Ainda que a eliminação seja dolorida, Marcos Rocha consegue enxergar um ponto positivo: poder treinar. Isso acabou acontecendo no ano passado, quando o time também caiu na Copa do Brasil e conseguiu focar na disputa do Brasileirão (terceiro lugar) e da Libertadores, torneio em que acabou sendo campeão.

– Acho que sim, pelo volume de jogos, e pela oportunidade de poder treinar. Às vezes o Abel não tem tempo de treinar, não tem tempo de fazer uma recuperação, tem que esticar um dia a mais, e acaba fazendo um trabalho mais curto. Por esse lado é bom, mas lógico que a gente queria ter passado para a próxima fase. É isso, agradecer nosso torcedor pelo apoio, foi uma festa novamente linda, a gente está bastante feliz pelo que a gente vem construindo no Palmeiras, mais uma vez peço desculpa por não ter passado, mas contamos com o apoio do nosso torcedor para as próximas partidas.

Por fim, Marcos Rocha comentou a situação de Veiga, que acabou desperdiçando dois pênaltis que fizeram a diferença para a classificação do Palmeiras. Para o lateral, é preciso trabalhar a cabeça do companheiro, que é essencial para o sucesso da equipe.

– É até difícil de falar neste momento, com Veiga, é um jogador experiente, nosso cobrador oficial. Quando tem o pênalti, a gente fica com 90%, 95% de certeza que ele vai acertar. Infelizmente hoje não aconteceu, mas a gente vai trabalhar bem durante a semana a cabeça dele, trazer a confiança dele de volta. Ele teve aquela lesão chata, ainda não conseguiu encontrar seu ritmo, o que ele vinha apresentando, mas é um cara muito importante para o elenco, e a confiança dele sendo readquirida, a gente tem certeza que ele será uma peça fundamental para a gente ganhar as partidas.

O Palmeiras agora volta suas atenções para o Brasileirão, já que enfrenta o Cuiabá, na próxima segunda-feira, às 20h, no Allianz Parque. O Verdão segue líder da competição, mas pode entrar em campo perdendo a posição, pois os concorrentes jogam antes.

Marcos Rocha falou da eliminação

