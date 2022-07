Rocco Pitanga afirma que Brasil retrocedeu nos últimos anos: ‘Estamos vindo de um momento pesado’

Um dos principais destaques do red carpet do CCXP Awards na última sexta-feira (15), o ator Rocco Pitanga, de 42 anos, conversou com a IstoÉ GENTE e comentou sobre as suas expectativas para as eleições deste ano.

“Eu acho que a gente está vindo de um momento bem trash (lixo – em tradução livre), bem pesado da história. Eu acho que a gente voltou muitos anos, mas também acho que a sociedade abriu o olho de que a gente precisa, cada vez mais, estar fiscalizando”, disse.

Rocco também alegou que um só presidente não vai resolver todos os problemas, que é necessário que o brasileiro esteja cobrando e procurando melhorias.

“Não adianta a gente eleger um político e acreditar que ele sozinho vai resolver tudo. Eu acho que o papel do cidadão também é estar cobrando e fiscalizando todas as pessoas que a gente coloca no poder. (…) A minha expectativa [para as eleições] é boa, porque acho que as pessoas vão estar prestando atenção”, acrescentou.

O artista ainda compartilhou um desejo pessoal durante a entrevista. “Espero que a gente não volte mais nesse momento tão manchado da história que foi essa regressão que vivemos nos últimos quatro anos”, finalizou.