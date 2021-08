Robson confirma a sua fama de carrasco do Palmeiras Antes de marcar pelo Fortaleza, atacante havia anotado gols com a camisa do Coritiba

Na noite do último sábado, o Fortaleza apresentou um bom jogo diante do Palmeiras e levou a melhor em cima do líder no Allianz Parque.

Se Igor Torres saiu como herói da partida por marcar o gol da vitória, o atacante Robson confirmou a sua fama de carrasco do Verdão.

Quando a partida estava 1 a 1, o centroavante aproveitou o rebote de Weverton e soltou o pé para estufar as redes.

Coritiba



Antes de marcar pelo Fortaleza, Robson já havia sido algoz do Verdão quando atuava pelo Coritiba. No Brasileirão 2020, o centroavante anotou dois gols na vitória por 3 a 1. Na ocasião, o técnico Luxemburgo acabou demitido do Palmeiras.

