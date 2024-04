Robson Conceição vence mexicano e mantém sonho de disputar pela quarta vez o título mundial

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/04/2024 - 13:40 Para compartilhar:

Confiante e com uma atuação segura, o boxeador Robson Conceição derrotou o mexicano Jose Ivan Guardado

Ortiz, por nocaute técnico no sétimo assalto, sábado à noite, em Corpus Christi, Texas, Estados Unidos. Com o resultado, o campeão olímpico na Rio-2016, segundo colocado do Conselho Mundial de Boxe (CMB), ratificou sua condição de um dos desafiantes do título mundial dos superpenas.

Robson dominou totalmente a luta, apesar dos dez anos a mais de idade do brasileiro (35 a 25). Com boas sequências e Prearo físico ideal, o lutador nacional não teve dificuldades para abrir vantagem nas papeletas dos jurados.

Com boa resistência aos golpes na cabeça, o mexicano se manteve na luta, mas mostrou problemas com o ataque na linha de cintura. Robson percebeu, insistiu no setor e acabou conquistado a 18ª vitória (nono nocaute) na carreira profissional. Ele soma ainda duas derrotas e um empate.

Robson Conceição teve três chances de conquistar o título mundial nos últimos três anos, mas perdeu para os mexicanos Oscar Valdez (2021), Emanuel Navarrete (2023) e também para o americano Shakur Stevenson (2022).