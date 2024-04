Robson Conceição luta nos EUA de olho na quarta chance de disputar o título mundial no boxe

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/04/2024 - 22:55 Para compartilhar:

O campeão olímpico Robson Conceição retoma sua carreira profissional no boxe, neste sábado, em Corpus Christi, nos Estados Unidos. O brasileiro vai enfrentar o mexicano Jose Ivan Guardado Ortiz de olho na possibilidade de disputar pela quarta vez o título mundial na categoria dos superpenas. O duelo vai ter transmissão ao vivo do Canal Combate.

Aos 35 anos, Robson, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, soma 17 vitórias (oito nocautes), duas derrotas e um empate. O brasileiro tentou conquistar um cinturão nos últimos três anos, mas perdeu para os mexicanos Oscar Valdez (2021), Emanuel Navarrete (2023) e também para o americano Shakur Stevenson (2022).

Robson é o segundo colocado no ranking do Conselho Mundial de Boxe. Dependendo de sua atuação frente a Guardado Ortiz, o lutador nacional poderá ter uma nova oportunidade de lutar pelo cinturão. O atual campeão do CMB é o americano O’Shaquie Foster, dono de um cartel de 22 vitórias (12 nocautes) e duas derrotas.

Robson Conceição tem contrato com a empresa Top Rank, do lendário promotor Bob Arum. Sua luta faz parte de um evento no qual o combate principal reúne os pesos pesados Jared Anderson, dos Estados Unidos, e Ryad Merhy, da Bélgica.