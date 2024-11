Robson Conceição aguarda aval do CMB para ter 3ª luta com O’Shaquie Foster pelo título mundial

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/11/2024 - 23:10 Para compartilhar:

Robson Conceição quer uma terceira luta contra o norte-americano O’Shaquie Foster. Os dois boxeadores se enfrentaram duas vezes em 2024, com uma vitória de cada um, e o brasileiro quer uma nova oportunidade de reconquistar o título mundial dos superpenas do Conselho Mundial de Boxe (CMB).

Campeão olímpico no Rio-2016, Robson espera uma definição durante a Convenção Anual do Conselho Mundial de Boxe (WBC), em dezembro, na cidade de Hamburgo, na Alemanha.

Segundo comunicado de Robson, “na convenção será analisada a possibilidade de uma trilogia entre Robson e Foster, que pode definir os rumos da categoria superpena. A equipe de Robson foi convidada a apresentar o caso diretamente ao CMB, que tomará sua decisão durante o evento”.

“Defender meu legado é algo que levo muito a sério. Representar a Bahia, minhas raízes e todo o Brasil no cenário mundial do boxe é uma honra. Quero, em 2025, lutar em casa, na Bahia, para mostrar a força e o talento do nosso povo. Nada me motiva mais do que levar o título mundial para minha terra e inspirar outros a sonharem grande”, disse Robson Conceição.

Robson, de 36 anos, foi campeão mundial em 7 de junho, quando venceu Foster, por pontos, após 12 assaltos. Na revanche, no último dia 2, o americano deu o troco da mesma forma.

Robson soma 19 vitórias (nove nocautes), três derrotas e um empate. Foster, de 31 anos, acumula 23 vitórias (12 nocautes) e três derrotas.