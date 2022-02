Robson Bambu, zagueiro do Corinthians, é acusado de estupro de vulnerável em São Paulo Ocorrência foi feita na 4ª Delegacia de Defesa da Mulher da Zona Leste. Crime teria ocorrido após uma festa em um casa noturna na última quinta-feira (2)

Uma ocorrência registrada na 4ª Deglacia de Defesa da Mulher na Zona Norte de São Paulo aponta um suposto crime sexual ao zagueiro Robson Bambu, recentemente contratado pelo Corinthians.

E MAIS:

Uma jovem de 25 anos acusa o atleta de estupro de vulnerável em caso que ocorreu na última quinta-feira (3).

> TABELA – Confira e simule os jogos do Corinthians no Paulistão

> GALEIRA – Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians



A informação foi inicialmente publicada pelo “GE”.

Segunda as informações divulgadas, o crime teria acontecido após Robson, a vitima, uma amiga da vitima e um amigo do jogador terem aproveitado uma festa em uma casa noturna no bairro do Tatuapé, Zona Lese de São Paulo.

A mulher que acusa o atleta corintiano afirma que houve ingestão de bebidas alcoólicas por todos, que posteriormente se dirigiram a um hotel na mesma região e que houve relação consensual entre a denunciante e o amigo de Bambu e que o zagueiro foi para outro quarto com a amiga da vitima. No entanto, a vitima relata que dormiu e quando acordou viu o jogador nu, sobre ela e introduzindo o dedo no órgão genital da jovem. De acordo com o relato em processo, o colega do jogador estava no quarto e observou todo o ato.

A amiga da vitima prestou depoimento à Polícia Civil de São Pauli, confirmou que manteve relações sexuais com Robson Bambu de forma consensual, mas que após acordar ouviu batidas na porta vindo da mulher que acusa o atleta corintiano que relatou o crime sexual sofrido. Após isso ambas deixaram o local do suposto crime via carro de aplicativo.

De acordo com a acusação, o zagueiro negou em todos os momentos que tenha violentado a denunciante.

Oficialmente, nem Robson Bambu, nem o Corinthians se manifestarão enquanto o caso não for apurado. O Timão, por sua vez, deixa claro que não compactua com quaisquer tipos de violência.

Contratado por empréstimo neste início de ano, vindo do Nice, da França, Robson Bambu chegou ao clube corintiano para retomar o bom futebol, após perder boa parte da última temporada por conta de uma lesão no tornozelo. O atleta ainda não foi inscrito para a disputa do Campeonato Paulista e treinava para no Corinthians para se recondicionar fisciamente e voltar a jogar.

E MAIS:

Saiba mais