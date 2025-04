Robôs competem com humanos pela primeira vez em maratona de 21km na China

Vinte e um robôs humanoides juntaram-se a milhares de corredores na meia maratona de Yizhuang, em Pequim, neste sábado, a primeira vez que essas máquinas correram ao lado de humanos em um percurso de 21 km.

+Pequim sedia primeira meia maratona de robôs humanoides

+Grok, robô de IA de Elon Musk, diz que votaria em Lula e não em Tarcísio

Os robôs de fabricantes chineses, como a DroidUP e a Noetix Robotics, eram de todas as formas e tamanhos, alguns com menos de 1,2 m, outros com até 1,8 m de altura. Uma empresa se gabava de que seu robô parecia quase humano, com características femininas e capacidade de piscar e sorrir.

Algumas empresas testaram robôs durante semanas antes da corrida. As autoridades de Pequim descreveram o evento como mais parecido com uma competição de carros de corrida, dada a necessidade de equipes de engenharia e navegação.

Robôs também precisam de preparação

“Os robôs estão funcionando muito bem, muito estáveis… Sinto que estou testemunhando a evolução dos robôs e da IA”, disse o espectador He Sishu, que trabalha com inteligência artificial.

Os robôs foram acompanhados por treinadores humanos, alguns dos quais tiveram que dar suporte físico às máquinas durante a corrida.

Alguns dos robôs usavam tênis de corrida, um deles usava luvas de boxe e outro usava uma faixa vermelha na cabeça com os dizeres “Destinado a Vencer” em chinês.

O vencedor da maratona

O robô vencedor foi o Tiangong Ultra, do Beijing Innovation Center of Human Robotics, com um tempo de 2 horas e 40 minutos. O vencedor masculino da corrida registrou um tempo de 1 hora e 2 minutos.

Tang Jian, diretor de tecnologia do centro de robótica, disse que o desempenho do Tiangong Ultra foi auxiliado por pernas longas e um algoritmo que permite que ele imite a forma como os humanos correm uma maratona.

Alguns robôs, como o Tiangong Ultra, completaram a corrida, enquanto outros tiveram dificuldades desde o início. Um robô caiu na linha de partida e ficou deitado por alguns minutos antes de se levantar e retomar a corrida. Um deles bateu em um corrimão depois de correr alguns metros, fazendo com que seu operador humano caísse.

Embora os robôs humanoides tenham aparecido em maratonas na China no ano passado, esta é a primeira vez que eles correm ao lado de humanos.