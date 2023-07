Robô sobe ao palco como maestro de orquestra na Coreia do Sul

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 04/07/2023 - 4:20 Compartilhe

Um robô, chamado EveR 6, subiu ao palco em Seul para liderar uma apresentação da orquestra nacional da Coreia do Sul, marcando a primeira tentativa desse tipo no país.

O robô foi projetado pelo Instituto Coreano de Tecnologia Industrial, fez sua estreia no Teatro Nacional da Coreia, liderando os músicos da orquestra nacional do país.

EveR 6, com rosto humanóide e dois braços, primeiro se curvou para o público e começou a agitar os braços para controlar o ritmo do show ao vivo.

“Os movimentos de um maestro são muito detalhados”, disse Choi Soo-yeoul, que liderou a apresentação de sexta-feira ao lado do robô. “O robô foi capaz de apresentar movimentos tão detalhados muito melhor do que eu imaginava.” Mas a “fraqueza crítica” do EveR 6, disse Choi, é que ele não pode ouvir.

Lee Young-ju, um membro da platéia que estuda música tradicional coreana, disse que os movimentos do robô, embora impecáveis ​​em manter o ritmo, careciam de “fôlego” – ou a capacidade de manter a orquestra pronta para se envolver coletiva e instantaneamente – o que ele disse ser essencial no desempenho. “Parecia que havia algum trabalho a ser feito para o robô fazer o trabalho”, disse Lee.

Song In-ho, 62, outro membro da platéia, também disse que a performance de EveR 6 parecia estar em um nível elementar. “Acho que seria capaz de reger sozinho quando equipado com inteligência artificial para entender e analisar a música”, disse Song.

O robô humanoide guiou três das cinco peças apresentadas na noite de sexta-feira, incluindo uma conduzida em conjunto com Choi. “Foi um recital que mostrou que (robôs e humanos) podem coexistir e se complementar, em vez de um substituir o outro”, disse Choi após o show.

