Robô de vídeos do ChatGPT comete gafes bizarras

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/02/2024 - 15:51 Para compartilhar:

A empresa OpenAI, dona do robô ChatGPT, divulgou na quinta-feira, 15, seu mais novo modelo de inteligência artificial que gera vídeos de até 60 segundos a partir de textos curtos. Porém a tecnologia, batizada de Sora, apresenta algumas gafes bizarras.

A própria empresa admite que, apenas de impressionar por criar imagens realistas, a tecnologia ainda não é totalmente precisa e ainda comete alguns erros.

A OpenAI informou por meio de seu site que busca ensinar a inteligência artificial a “compreender o mundo físico em movimento, com o objetivo de treinar modelos que ajudem as pessoas a resolverem problemas que exigem interação no mundo real”.

O criador de vídeo só está disponível, no momento, para um grupo de artistas visuais, para que esses profissionais possam avaliar e apontar os erros cometidos pela tecnologia.

Em um dos vídeos, é solicitado que Sora gere um vídeo de bola de basquete passando pelo aro e explodindo. No entanto a bola acaba se duplicando e vaza o arco.

De acordo com a empresa, a tecnologia ainda tem dificuldade em reproduzir a física de uma cena complexa e pode não entender lógicas de causa e efeito. “Por exemplo, uma pessoa pode dar uma mordida em um biscoito, mas depois o biscoito não ter marca de mordida”, finalizou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias