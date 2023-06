Robô criado por advogado combate abusos de instituições financeiras

Criado para combater as práticas abusivas das instituições financeiras, o advogado Valdecir Rabelo está deixando sua marca no campo do direito bancário e financeiro. Com uma trajetória repleta de mentorias, grandes feitos e uma sede por justiça social, Rabelo se tornou uma referência para consumidores que muitas vezes se deparam com abusos e fraudes por parte das instituições, sem terem acesso às informações corretas ou à representação adequada.

Com mais de onze anos de carreira e uma clientela satisfeita, Valdecir Rabelo atua em diversas regiões do país, levando sua missão de promover a justiça social a cada caso. Sua reputação como especialista no combate às práticas abusivas dos bancos é motivo de orgulho para o advogado, que busca compartilhar seu conhecimento e experiência com outros profissionais do ramo.

Além de lecionar em programas de MBA e realizar palestras, Rabelo decidiu mentorar a próxima geração de advogados, visando fortalecer a luta contra as injustiças financeiras e proteger os direitos dos consumidores. Sua primeira turma de mentoria já reuniu cerca de 100 advogados, demonstrando a influência e importância de seu trabalho.

Com escritórios em várias partes do país, incluindo São Paulo, Espírito Santo, Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, Rabelo busca expandir sua atuação para alcançar um número ainda maior de pessoas. Em breve, planeja estabelecer presença na Bahia e em outros pontos estratégicos da cidade de São Paulo.

Um dos grandes feitos de Valdecir Rabelo foi a criação de um robô anti-abuso, desenvolvido pelo departamento de tecnologia da VR Advogados. Esse sistema utiliza inteligência artificial para identificar pontos de atenção em contratos bancários, otimizando o trabalho de sua equipe de advogados e permitindo que um maior número de pessoas seja atendido com segurança. O robô se tornou um sucesso entre os alunos da primeira turma de mentoria, destacando a inovação e eficiência trazidas por essa tecnologia.

Valdecir Rabelo não vê seu trabalho apenas como uma carreira jurídica, mas sim como um compromisso social. Sua intensidade e dedicação na luta pela justiça demonstram que ele representa muito mais do que um advogado competente no campo do direito financeiro.

