Robô controlado por ‘cérebro humano em chip’ é o primeiro do mundo, dizem cientistas

Da Redação 02/07/2024 - 1:56

Pesquisadores da Universidade de Tianjin, na China, criaram um robô controlado por células cerebrais humanas, em um avanço inédito em biocomputação.

O South China Morning Post relatou ameaçadoramente que isso poderia levar ao “desenvolvimento de inteligência híbrida humano-robô ”.

Simplificando, o avanço tecnológico foi descrito pela universidade como um “cérebro em um chip”.

Células-tronco que estavam destinadas a se tornar parte do cérebro humano foram usadas para desenvolver o robô parecido com um boneco de ação.

Quando pareado com um eletrodo em um chip de computador, ele é capaz de codificar e decodificar para que seu recipiente mecânico complete uma série de tarefas. Pesquisadores descrevem o projeto como “o primeiro sistema de interação de informações complexas inteligentes de cérebro em chip de código aberto do mundo”.

Além de dirigir o robô, o implante cerebral de fato pode ajudá-lo a evitar obstáculos, rastrear alvos e gerenciar o uso do braço para agarrar coisas, de acordo com o New Atlas. Ele não tem olhos e só pode responder por meio de sinais elétricos e sensoriais.

O veículo também informou que a cúpula em forma de cérebro no topo do robô é apenas uma representação cosmética e não o tecido real em uso.

Outro uso potencial para o avanço da robótica é o potencial de reparar danos ao córtex cerebral humano, entre outras técnicas de cura neurológica.

“Os transplantes de organoides cerebrais são considerados uma estratégia promissora para restaurar a função cerebral por meio da substituição de neurônios perdidos e da reconstrução de circuitos neurais”, escreveu a equipe em sua pesquisa, de acordo com o South China Morning Post.

Ele se baseia na pesquisa dedicada da Nueralink, uma empresa de pesquisa fundada por Elon Musk com foco nos benefícios medicinais da implementação de chips em pessoas .