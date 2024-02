Robinhood Markets reverte prejuízo e tem lucro de US$ 30 milhões no 4º tri

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/02/2024 - 16:01 Para compartilhar:

Empresa norte-americana de serviços financeiros, a Robinhood Markets informou lucro líquido de US$ 30 milhões no quarto trimestre de 2023, ante prejuízo líquido de US$ 166 em igual período de 2022. O resultado corresponde a lucro por ação (EPS) de US$ 0,03, para a surpresa de analistas ouvidos pela FactSet, cujo consenso previa prejuízo por ação de US$ 0,01.

Já a receita da Robinhood foi de US$ 471 milhões no período. Um ano antes, a Robinhood teve prejuízo trimestral por ação de US$ 0,19.

A receita foi de US$ 471 milhões no quarto trimestre de 2023, em uma alta de 24% frente à receita de US$ 380 milhões em igual período de 2022.

Para o ano completo de 2023, a Robinhood registrou prejuízo líquido de US$ 541 milhões, ou de US$ 0,61 por ação, em comparação com o prejuízo líquido de US$ 1,03 bilhão em 2022, ou de US$ 1,17 por ação. A receita anual subiu 37% a US$ 1,87 bilhão.

Ao comentar os resultados em comunicado à imprensa, o CEO e cofundador Vlad Tenev destacou a aceleração da velocidade em que lança produtos, o aumento na participação de mercado e o início da expansão global.

O balanço foi divulgado na terça-feira, após o fechamento do mercado financeiro. Nesta quarta-feira, as ações da Robinhood chegaram a saltar mais de 10% em Nova York.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias