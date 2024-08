Robinhood divulga receita recorde de US$ 682 milhões e lucro de US$ 188 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/08/2024 - 10:52 Para compartilhar:

A Robinhood Markets divulgou receita recorde e lucro que superaram as expectativas de Wall Street, o que impulsionou a ação da plataforma norte-americana de serviços financeiros no pré-mercado de Nova York na manhã desta quinta-feira, 8. Em balanço no fim da tarde da quarta-feira, a empresa informou que teve lucro líquido de US$ 188 milhões, ou US$ 0,21 por ação, no segundo trimestre de 2024.

A receita somou US$ 682 milhões no período. Analistas previam lucro por ação de US$ 0,16 e receita de US$ 640 milhões, segundo projeções da FactSet.

Nas primeiras horas da manhã (de Brasília), às 8h15, a ação da Robinhood subiu 1,8% no pré-mercado. No fechamento da quarta-feira, o papel acumulava ganhos de cerca de 34% desde o começo do ano.

*Com informações da Dow Jones Newswires