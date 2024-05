Robinhood anuncia plano de recompra de até US$ 1 bilhão de ações

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/05/2024 - 17:45 Para compartilhar:

O Conselho da Robinhood aprovou nesta terça-feira, 28, um programa de recompra de até US$ 1 bilhão de ações, planejado para começar no terceiro trimestre deste ano. No documento 8K enviado à Securities and Exchange Comission (SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA), a empresa não especifica data para o fim do programa, mas afirma que o programa deve ser encerrado nos próximos dois ou três anos.

O momento e valor das transações serão estabelecidos pela própria companhia, de tempos em tempos, a depender de “avaliações das condições de mercado e dos preços das ações”, afirma.

No after hours de Nova York, às 17h36 (de Brasília), o valor da ação da Robinhood subia 2,88%.