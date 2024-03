Robinho é preso para cumprir pena por condenação de estupro na Itália

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/03/2024 - 19:59 Para compartilhar:

O ex-jogador de futebol Robson de Souza, o Robinho, foi preso na noite desta quinta-feira, 21, após a Justiça Federal de Santos acatar a decisão da presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Maria Thereza de Assis Moura, que homologou a decisão do próprio tribunal no julgamento dessa quarta-feira, 20.

No documento enviado à Justiça de Santos, a ministra destacou que o pedido da Justiça italiana, para que o jogador cumpra no Brasil a pena, foi deferido pela maioria dos ministros que participaram do julgamento no STJ. Ao todo, foram 11 votos: nove a favor e dois contra.

A Justiça Federal em Santos, no litoral de São Paulo, recebeu o documento por volta das 16h dessa quinta. Horas depois, expediu o mandato de prisão do ex-atleta.

Poucos minutos após a Justiça de Santos expedir o mandato, o ministro do STF (Superior Tribunal Federal) Luiz Fux rejeitou o pedido de habeas corpus pedido pela defesa do ex-jogador.

Agora, Robinho deverá ser levado à sede da PF (Polícia Federal). Lá, ele passará por exame de corpo de delito. Posteriormente, ele deve ser submetido a uma audiência de custódia e, depois, encaminhado para uma penitenciária, que ainda não foi definida.

Relembre o caso

Transcrições de interceptações telefônicas realizadas com autorização judicial mostraram que Robinho revelou ter participado do ato que levou uma jovem de origem albanesa a acusar o jogador e amigos de estupro coletivo, em Milão, na Itália. Em 2017, a Justiça italiana se baseou principalmente nessas gravações para condenar o atacante em primeira instância a nove anos de prisão. Os áudios revelados agora já estavam transcritos nos processo.

Os trechos divulgados mostram Robinho conversando com o amigo Ricardo Falco sobre a noite do crime, ocorrido em 2013, na boate Sio Café, em Milão. Eles discutem sobre os depoimentos que deram para a polícia. As gravações trazem descrições explícitas da cena do abuso e linguagem imprópria.

Em uma das gravações, o jogador admite que fez sexo com penetração com a vítima. Anteriormente, o ex-jogador do Santos e da seleção brasileira tinha afirmado que só havia ocorrido sexo oral. O brasileiro e seu amigo Falco foram condenados a nove anos de prisão pelo crime de agressão sexual em grupo. Como voltou para o Brasil, a pena não foi executada.

Além das gravações telefônicas, a polícia italiana instalou um grampo no carro de Robinho e conseguiu captar outras conversas. Para a Justiça italiana, as conversas são “auto acusatório”. As escutas exibem um diálogo entre o jogador e um músico, que tocou naquela noite na boate e avisou ao atleta sobre a investigação.

Procurado pela reportagem em outubro de 2020, o advogado Franco Moretti, que representava Robinho na Itália, reforçou que seu cliente era inocente. O jogador afirmou que toda a relação que teve com a denunciante foi consensual e ressaltou que seu único arrependimento foi ter sido infiel com sua mulher.

*com informações do Estadão

