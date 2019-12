Robinho, do Cruzeiro, passa por cirurgia no joelho esquerdo

O meia Robinho passou por cirurgia nesta quarta-feira, em Belo Horizonte, para correção de duas lesões no joelho esquerdo que sofreu na partida contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 5 de dezembro.

O jogador sofreu uma lesão no ligamento colateral medial total, de grau 3, além de uma lesão no ligamento que estabiliza a patela. O procedimento foi realizado pelo médico do Cruzeiro, Sérgio Campolina. Segundo ele, tudo correu dentro do esperado.

“A cirurgia teve uma duração de 45 minutos e foi realizada dentro do programado, sem nenhum tipo de intercorrência. A princípio ele já terá alta nesta quinta-feira e irá começar a realizar imediatamente a reabilitação fisioterápica em seu domicílio. E em razão das características das lesões, a fisioterapia será iniciada entre duas a três semanas”, explicou Campolina.

Robinho se lesionou em uma jogada com o goleiro Paulo Vitor no segundo tempo, após perder uma chance incrível de gol. Naquela altura, o placar ainda apontava 0 a 0. Como o técnico Adilson Batista já havia feito três substituições, o Cruzeiro ficou com um jogador a menos e foi derrotado por 2 a 0.

O médico do Cruzeiro não divulgou o prazo para o retorno de Robinho, mas o jogador deve ficar afastado dos gramados por pelo menos seis meses.