Robin Hood: O mistério do grupo hacker que doa dinheiro roubado para caridade

De acordo com informações da BBC, um grupo de hackers está doando dinheiro roubado para instituições de caridade.

O grupo é conhecido como Darkside, e eles afirmam ter extorquido milhões de dólares de empresas, mas dizem que agora querem “tornar o mundo um lugar melhor”.

Em post publicado na dark web, o grupo divulgou recibos de US$ 10 mil (R$ 56 mil) em doações de Bitcoin para duas instituições de caridade. Uma das instituições que recebeu a doação, a Children International, afirma que não ficará com o dinheiro. “Se a doação estiver ligada a um hacker, não temos intenção de ficar com ela”, anunciou um porta-voz da instituição à BBC.

“Achamos que é justo que parte do dinheiro que as empresas pagaram vá para a caridade. Por pior que você ache que nosso trabalho é, temos o prazer de saber que ajudamos a mudar a vida de alguém. Hoje enviamos as primeiras doações”, anunciou a gangue cibernética.

A outra instituição que recebeu a doação foi a The Water Project, que trabalha para melhorar o acesso à água potável na África Subsaariana. Ao ser procurada pela equipe da BBC, a instituição não respondeu aos pedidos de entrevista.

Veja também