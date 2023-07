Robgol é apresentado e vê o Guarani como grande vitrine para sua carreira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 18:50 Compartilhe

O Guarani apresentou nesta terça-feira seu mais novo reforço para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O jovem atacante Robson, conhecido como Robgol, já está regularizado e inclusive esteve no banco de reservas na vitória da equipe sobre o Atlético-GO por 1 a 0, no último domingo, pela 19ª rodada.

O atacante de 24 anos era o destaque do URT-MG, onde disputava o Campeonato Mineiro Módulo II, sendo artilheiro da competição, com nove gols em 13 jogos. Robson chamou atenção do time de Campinas e chega por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra. Os valores do acordo não foram revelados.

“Estou muito feliz pela oportunidade e com uma expectativa muito grande. O Guarani é uma equipe de ponta, time de Série A e estar aqui é a grande oportunidade da carreira. Quero ajudar e somar porque temos um grupo muito qualificado”, disse o atacante.

No Guarani, Robgol irá disputar vaga com Derek, artilheiro do time e vice da Série B, com oito gols, além de João Victor, Bruno José, todos atacantes pelos lados. Caso opte atuar como referência, terá a concorrência de Bruno Mendes, ídolo da torcida, e do jovem Rafael.

O atacante falou sobre suas características: “Eu sou mais agudo, velocista e um bom finalizador também. Gosto dessa movimentação para buscar oportunidades próximas do gol. Eu costumo jogar pelos lados, mas já atuei por dentro como camisa 9 ou camisa 10. O mais importante é ajudar”, completou.

O Guarani fechou o primeiro turno com uma vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-GO. Este resultado credenciou a equipe de Campinas à disputa do acesso, subindo para o sexto lugar, com 32 pontos, a três do Sport, que fecha o G-4, com 35. Na abertura do returno, o time paulista vai enfrentar o Avaí, no próximo sábado, às 17h, em Florianópolis (SC).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias