Roberto Martínez renova com seleção bélgica até 2022

O técnico espanhol Roberto Martínez renovou seu contrato e seguirá no comando da seleção da Bélgica até 2022, anunciou nesta quarta-feira (20) a Federação Belga de Futebol (RFBA).

O técnico de 46 anos comanda os ‘Diabos Vermelhos’ desde 2016.

Na última Copa do Mundo, na Rússia em 2018, Martínez levou à Bélgica ao terceiro lugar, melhor resultado histórico da seleção, que eliminou o Brasil de Neymar nas quartas de final (2-1).

Martínez iniciou a carreira de técnico no Swansea galês, em 2007. Em 2009, assumiu o comando do Wigan e, em 2013, conquistou a Copa da Inglaterra ao vencer o poderoso Manchester City, mas não conseguiu evitar o rebaixamento do clube para a segunda divisão.

Em 2014, levou o Everton ao quinto lugar na tabela da Premier League.

Em agosto de 2016 Martínez foi nomeado técnico da Bélgica, substituindo no cargo o ex-jogador Marc Wilmots. Desde então, comandou a seleção belga em 43 jogos com 34 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, além de 134 gols marcados e 33 sofridos.

A Bélgica é a atual líder do ranking da Fifa.

O vínculo anterior de Martínez com a Bélgica terminaria após a Eurocopa de 2020, que acabou sendo adiada para 2021 devido à pandemia do coronavírus.

bnl/bde/dr/am