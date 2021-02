Roberto Kalil sai de Globo para apresentar programa na CNN

Depois de 10 anos na Globo, Roberto Kalil saiu da emissora para comandar um programa na CNN Brasil. O cardiologista ficará encarregado do “CNN Sinais Vitais”, que está programado para estrear em horário nobre já em março.

Além de mostrar personagens de casos reais, Roberto também compartilhará novas tecnologias que estão revolucionando a medicina, pesquisas e ferramentas científicas que ajudarão a salvar vidas e melhorar a saúde de muita gente. Kalil era um dos participantes do programa “Bem Estar”, da Globo.

Roberto Kalil é também professor de Cardiologia na Faculdade de Medicina da USP e presidente do Conselho Diretor do Instituto do Coração (InCor). Também dirige o Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

