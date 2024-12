Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/12/2024 - 21:18 Para compartilhar:

A equipe médica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende divulgar um novo boletim com atualizações de seu estado de saúde amanhã cedo. A informação foi confirmada pelo médico Roberto Kalil, que cuida da saúde do presidente. Kalil, no entanto, não especificou o horário.

De acordo com assessores, o estado de saúde de Lula segue estável, e ele está na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A previsão é que Lula permaneça internado por pelo menos 48h para observação.