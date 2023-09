Roberto Justus fez exigências antes de se casar com Ana Paula Siebert; saiba quais

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/09/2023 - 21:39 Compartilhe

Roberto Justus fez cinco exigências a Ana Paula Siebert antes de começar um relacionamento com a sua atual mulher. Juntos há dez anos, o apresentador comentou sobre o início do relacionamento em entrevista ao podcast Bagaceira Chique, apresentado por Luciana Gimenez.

“Quando eu conheci a Paula, eu falei para ela algumas coisas. Eu já tinha 57 anos e disse que para eu me relacionar com uma mulher, eu precisaria contar algumas coisas que não vão mais acontecer na minha vida”, disse.

No total, o apresentador comentou sobre cinco exigências e o desfecho do “combinado inicial”. A primeira delas era de que Roberto não queria mais ter filhos. “Já tenho quatro”, comentou na época. “Segundo, eu não quero mais cachorro na minha casa, porque cachorro acha que o meu tapete é privada”, disse.

O terceiro pedido era de que o ar-condicionado teria uma temperatura específica, 18°C, na hora de dormir, independente da estação do ano. Outra solicitação era de que o controle remoto sempre estivesse com o apresentador, para que ele pudesse escolher a programação a ser assistida.

Por último, mesmo casados, Roberto disse que não queria mais morar na mesma casa que a mulher. “Porque eu queria ter espaço, as minhas coisas. Se a gente for casar um dia, vamos comprar dois apartamentos, um em cima do outro. Mais moderno, mais interessante”, explicou.

No entanto, após dez anos de relacionamento, algumas das exigências não foram seguidas à risca. “Corta para um ano depois, morando juntos, dois cachorros, filha, que não foi um ano depois, foi um pouco mais. E sobrou o ar-condicionado e o controle”, conta. “O ar-condicionado é com muito protesto. O que ela faz? Ela deita antes e coloca o ar no 20, e eu vou e vejo e abaixo para 18. Fica essa batalha, essa guerra. Mas ela já entendeu. Eu tinha que ganhar uma coisa, o resto é tudo dela”, brinca.

Roberto Justus e Ana Paula Siebert são pais de Vicky, de três anos.

