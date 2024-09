Roberto Justus diz que foi sondado para se candidatar à presidência ‘antes de Bolsonaro’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/09/2024 - 9:52 Para compartilhar:

O empresário Roberto Justus, 69, revelou que recebeu uma proposta do ex-presidente Michel Temer para se candidatar à presidência do Brasil. O pedido teria acontecido antes de Jair Bolsonaro ter oficializado sua candidatura, em 2018.

Em entrevista ao podcast “Inteligência Ltda”, o pai de Fabiana Justus contou que Temer pretendia lançá-lo como candidato do MDB após uma pesquisa feita pelo partido que mostrava que o empresário teria baixo índice de rejeição entre eleitores.

“Ele me sondou em uma reunião no Palácio do Planalto […] Nem cheguei a pensar. Foi lisonjeiro, foi muito querido da parte dele e da equipe dele, mas não dá. Sempre que ele me encontra ele fala: ‘Você seria presidente. Você viu o Bolsonaro, foi eleito sem campanha, e você com a sua imagem, com nada de rejeição, fora do mundo político. Esse era o momento”, contou Justus.

