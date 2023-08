Roberto Firmino sofre lesão muscular e vira desfalque no Al-Ahli após hat-trick

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/08/2023 - 16:33 Compartilhe

Destaque da rodada de abertura do Campeonato Saudita ao anotar um hat-trick na vitória do Al-Ahli, por 3 a 1, sobre o Al-Hazm, em sua estreia no futebol árabe, o brasileiro Roberto Firmino já virou desfalque da equipe por causa de um problema muscular.

O centroavante que já caiu nas graças do torcedor da equipe está com dores na coxa e está fora do segundo jogo da equipe no Campeonato Saudita, nesta quinta-feira, diante do Al-Khaleej, fora de casa.

“Roberto Firmino vai perder o jogo de amanhã, contra o Al-Khaleej, já que o técnico Matthias Jaissle deu-lhe um descanso devido a uma lesão muscular. Bobby passará por sessões de reabilitação com a equipe médica, antes de retornar ao treinamento da equipe.”, informou o clube em boletim médico.

O clube trata o problema como leve, mas é possível que o capitão desfalque o Al-Ahli por mais jogos. O Al-Ahli tem duelos marcados com o Al-Akhdoud, no dia 14, e diante do Al-Taee, dia 29, oponentes considerados mais fracos e contra os quais o brasileiro poderia ser poupado até ficar plenamente recuperado.

Firmino atuou o tempo todo na estreia e não acusou o problema físico. Sem o astro, Matthias Jaissle deve colocar Khadari como centroavante, ao lado de Mahrez, com mais jogadores no meio.

