Roberto Firmino marca dois gols e Liverpool faz 5 a 1 no Brighton fora de casa

Os brasileiros foram o grande destaque do Liverpool neste sábado. O atacante Roberto Firmino teve boa atuação, marcou duas vezes e conduziu o massacre de sua equipe sobre o Brighton por 5 a 1, fora de casa, pela 15.ª rodada do Campeonato Inglês. Philippe Coutinho também fez um, em cobrança de falta.

O bom resultado fez o Liverpool subir para a quarta colocação com 29 pontos, um na frente do Arsenal, que recebe o Manchester United ainda neste sábado. Já o Brighton está em 11.º, com 17 pontos.

Com Roberto Firmino e Philippe Coutinho como titulares, o Liverpool minimizou o mando adversário, pressionou desde o início e abriu o placar aos 29 minutos, depois de desperdiçar boas oportunidades: após escanteio da direita, Emre Can subiu entre dois marcadores e testou firme para a rede.

Estava fácil. Apenas dois minutos depois, em rápido contra-ataque, Philippe Coutinho foi acionado na esquerda por Salah e cruzou de primeira para Roberto Firmino, que chegou do outro lado para marcar.

A desvantagem não mudou a postura do Brighton no segundo tempo. A equipe até tentou descontar aos dois minutos, em finalização de Brown milagrosamente defendida por Mignolet. Mas, no contra-ataque, Salah arrancou, atraiu a marcação de quatro jogadores e encontrou Roberto Firmino livre para fazer mais um.

O Brighton ainda tentou reagir pouco depois, quando o árbitro viu pênalti de Henderson após escanteio da direita – Murray bateu e diminuiu. Mas, já no fim, o Liverpool acelerou e complementou o massacre. Primeiro com Philippe Coutinho, após bater falta por baixo da barreira, no estilo Ronaldinho Gaúcho. E, contra, Lewis Dunk definiu o placar aos 44 minutos.

Se o Liverpool confirmou o favoritismo com tranquilidade, o Tottenham decepcionou e apenas empatou com o Watford por 1 a 1, fora de casa. Kabasele abriu o placar para o time mandante logo aos 13 minutos, mas o sul-coreano Heung-Min Son igualou aos 25. O resultado deixou o time de Londres na sexta colocação com 25 pontos, três na frente do adversário, o oitavo colocado.

Ainda neste sábado, o Everton superou o Huddersfield Town por 2 a 0, enquanto que o Leicester City derrotou o Burnley por 1 a 0, ambos em casa. Já o Stoke City venceu o Swansea City por 2 a 1 e o West Bromwich empatou com o Crystal Palace por 0 a 0.