Roberto Firmino comenta especulações sobre saída Atacante chegou a ter nome especulado na Juventus, mas não deseja sair do Liverpool







O atacante Roberto Firmino comentou sobre as especulações de uma possível saída do Liverpool na janela de transferência. Em entrevista à “TNT Sports”, o camisa nove, que tem contrato até 2023, afirmou que pretende seguir em Anfield.

– Eu amo o clube, a cidade e os torcedores. Estou aqui no Liverpool e pretendo seguir.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, a Juventus nunca abriu conversas com os Reds ou com os empresários do atleta pela contratação do atacante. Com isso, Firmino deverá definir seu futuro nos próximos meses.

Com contrato até 2023, ainda não há informações sobre conversas por uma renovação e extensão do atual acordo. Dessa forma, o jogador pode deixar o Liverpool sem custos na próxima janela de transferências.

