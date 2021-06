Roberto de Carvalho posta foto de Rita Lee: ‘Muito bem cuidada’

Roberto de Carvalho agitou a web na noite de terça-feira (1) com uma foto da esposa, Rita Lee. A cantora foi diagnosticada com tumor no pulmão esquerdo, após passar por exames de rotina no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

O clique deixou os seguidores agitados e fizeram questão de deixar comentários carinhosos para a cantora. “Nossa rainha muito bem cuidada!”, escreveu um deles. “Por favor não perturbe. Rainha na cama”, disse outra. “Olhar que nos faz tão felizes”, publicou um terceiro.

A cantora de 73 anos foi diagnosticada com um tumor primário no último dia 20, após fazer um check-up.

“Aproveito para dizer que amo profundamente minha mulher, e o que eu puder fazer para que ela fique boa, em ações e orações, farei, com muita determinação, foco, fé, carinho e dedicação, como sempre fiz”, disse Roberto de Carvalho no início da mensagem.

