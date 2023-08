Roberto de Carvalho compartilha vídeo antigo de Rita Lee com o neto: ‘Que lindos’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/08/2023 - 8:34 Compartilhe

Na madrugada deste sábado (12), Roberto de Carvalho, de 70 anos, compartilhou um registro antigo de Rita Lee em seu Instagram. Na rede social, o músico publicou um momento da artista ao lado do neto caçula, Arthur, quando o menino era apenas um bebê – atualmente o pequeno está com cinco anos.

No vídeo publicado por Roberto, Rita aparece brincando e conversando com o netinho. O registro emocionou internautas e fãs da cantora, que não deixaram de comentar a publicação do músico.

“Que vídeo lindo, Roberto! Obrigada por compartilhar com a gente”, escreveu uma internauta. “Que lindos! Essa vovó está muito feliz agora vendo o Arthur cada vez maior e mais esperto”, afirmou um fã. “Eterna”, comentou outro.

Arthur é filho de Antônio Lee, o caçula entre os três filhos de Rita. Além do pequeno, a artista, que faleceu há três meses, deixou outra neta, Izabella, de 17 anos, filha de Beto Lee.

