Roberto Carlos perde a paciência novamente e se recusa a distribuir rosa para fã

O rei Roberto Carlos voltou a perder a paciência. Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, minutos antes de finalizar um show na quarta-feira (27), em São Paulo, o cantor se irritou com o comportamento de algumas fãs e se recusou a distribuir a tradicional rosa para uma delas.







Tudo aconteceu porque um grupo de mulheres aflitas resolveu se antecipar ao momento especial, o que deixou o ele bem desconfortável. Uma delas inclusive, puxou a mão de Roberto.

Ainda de acordo com o veículo, o veterano já havia informado ao público que distribuiria as rosas apenas durante a música “Jesus Cristo”, uma das últimas a ser apresentada no show. No entanto, quando ele começou a cantar “Como É Grande o Amor Por Você”, um grupo de fãs se posicionou em frente ao placo. Vendo a situação, rapidamente Roberto Carlos se posicionou. “Vocês se adiantaram. A hora é no ‘Jesus Cristo’, mas desta vez passa”, disse ele.