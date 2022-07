Roberto Carlos nega que tenha sido procurado pela equipe de Bolsonaro para apoiá-lo nas eleições

Ultimamente Roberto Carlos está no olho do furação. Após viralizar um vídeo em que aparece dando uma verdadeira bronca num fã durante seu show, agora o rei teve seu nome envolvendo com a política. Em entrevista ao jornal O Globo, o cantor negou que tenha sido procurado pela equipe do presidente Jair Bolsonaro (PL) para declarar apoio ao chefe de Estado nas eleições deste ano.