Roberto Carlos continua na Globo? Saiba a proposta da emissora para renovação de contrato

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/11/2024 - 9:35 Para compartilhar:

A permanência de Roberto Carlos na grade de programação da Globo nos próximos anos ainda é incerta. O cantor, que faz um especial de fim ano com convidados, ainda está negociando a renovação de seu vínculo com a emissora carioca, já que o contrato atual vai somente até março de 2025.

Segundo a coluna Play, do jornal “O Globo”, o veterano sempre assinou por prazo longo, mas a proposta agora foi de três anos, por conta das mudanças nos modelos de contrato do canal carioca.

Sendo assim, o artista avalia se vale a pena continuar dessa forma, pois recebeu sondagens de outros canais e de duas plataformas de streaming.

+ Roberto Carlos adia show em Aparecida por problema de saúde

O especial de fim de ano do cantor será gravado no Allianz Parque, em São Paulo, na próxima quarta-feira, 27. Sophie Charlotte e Dira Paes foram convidadas para cantar com ele.

Os cantores Wanderléa, Gilberto Gil, Zeca Pagodinho e Chitãozinho & Xororó também vão se apresentar com o Rei.

Ainda de acordo com a publicação, o especial exibirá ainda o clipe de uma música inédita que Roberto Carlos gravou com Andrea Bocelli em um estúdio em São Paulo, no mês de maio.

O especial marcará os 50 anos de parceria do cantor com a Globo.