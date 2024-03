Roberto Carlos celebra aniversário e nova turnê com show em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/03/2024 - 10:29 Para compartilhar:

Um dos mais queridos artistas do Brasil, Roberto Carlos segue consolidando sua posição de destaque no cenário artístico musical em 2024. O cantor e seu público têm um encontro marcado no dia 19 de abril, sexta feira, quando ele se apresentará na capital paulista.

No show de aniversário, Roberto Carlos, que lançou recentemente o EP “Eu Ofereço Flores”, lança o show “Eu Ofereço Flores” e apresentará muitos sucessos de sua carreira.

Para RC, 2024 está cheio de novidades e feitos a celebrar: seu especial de fim de ano, uma tradição na TV Globo, completa 50 anos este ano. Além disso, ele se prepara para novas turnês pela Europa e pelos EUA.

O show de estreia da turnê “Eu Ofereço Flores” tem produção da RC Produções e realização da Four Even.

Serviço

Roberto Carlos – Eu Ofereço Flores 2024

Data: 19 de abril de 2024

Local: Mercado Pago Hall, na Mercado Livre Arena Pacaembu – Rua Capivari, s/n – portão 23, Pacaembu, São Paulo/SP

Horários: abertura dos portões às 19h; início do show às 21h.

Capacidade: 3.000 pessoas.

Preços:

Setor Azul: inteira R$ 1.350/meia entrada e PCD R$ 675;

inteira R$ 1.350/meia entrada e PCD R$ 675; Setor Amarelo: inteira R$ 1.100/meia entrada e PCD R$ 550;

inteira R$ 1.100/meia entrada e PCD R$ 550; Setor Branco: inteira R$ 800/meia entrada e PCD R$ 400.

Canais de vendas:

Bilheteria oficial: bilheteria do Mercado Livre Arena Pacaembu (Praça Charles Miller – Pacaembu, São Paulo; de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h). Aceita dinheiro, PIX, cartão de débito e cartão de crédito (parcelamento em até 10x, com juros do cartão, pelas bandeiras American Express, Elo, Mastercard e Visa);

Online: www.q2ingressos.com.br, pagamento por PIX, check out Mercado Livre/Mercado Pago e cartão de crédito (parcelamento em até 12x, com juros do cartão, pelas bandeiras American Express, Elo, Mastercard e Visa).

Classificação: menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou responsável legal.

Há estacionamento no local.

SAC: 0800 232 0800 (WhatsApp)





Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias