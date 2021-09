Roberto Carlos agradece carinho de fãs após morte do filho Dudu Braga

Roberto Carlos fez publicações em todas as suas redes sociais, na noite deste sábado (11), agradecendo o carinho do público após a morte do filho Dudu Braga, na quarta-feira (8).

“Agradeço de todo coração a todos que me enviaram mensagens e manifestações de amor e de carinho. Muito obrigado e que o nosso Deus de bondade proteja e abençoe a todos nós. Amém. Roberto Carlos”, escreveu o Rei.

Instagram will load in the frontend.

Horas após a morte do filho, vítima de um câncer no peritônio, aos 52 anos, a equipe do cantor havia feito duas publicações em suas redes sociais.

Em uma delas, assinada pela própria equipe do cantor, era possível ver um vídeo com uma sequência de fotos de Dudu, algumas ao lado do pai, com a música “Todos Estão Surdos”, ao fundo.

Na outra, em um vídeo antigo de uma entrevista para o programa Vídeo Show, Roberto diz à então repórter Ana Furtado que Dudu era o grande ídolo de sua vida.

Dudu Braga foi enterrado na quinta-feira (9), no Cemitério do Araçá, na zona oeste de São Paulo. Segundo o assessor de imprensa do cantor, o filho de Roberto teve seu último pedido atendido pelo pai: ser enterrado com uma camisa do Corinthians, uma roupa confortável e tênis.

Veja também