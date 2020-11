Roberto Carlos afirma que pediu para show no final do ano ser cancelado

Foi divulgado nesta quinta-feira (19) que o tradicional show de final de ano de Roberto Carlos foi cancelado pela TV Globo. O motivo foi a pandemia causada pelo novo coronavírus e, afim de se proteger e proteger o público, o cantor veio a público explicar que tomou a decisão de pedir para que a emissora cancelasse o evento.

“Sugeri à TV Globo não fazer meu especial este ano, devido ao grande número de profissionais envolvidos e presentes nas gravações. Fui atendido. Foi sugerido a exibição do show gravado em Jerusalém, que considerei uma boa solução. Minha parceria de mais de quatro décadas com a Globo continua em perfeita harmonia”, escreveu em nota no Instagram.

Confira o comunicado completo:

