Roberto Campos Neto pede transparência do mercado internacional e doméstico

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/04/2024 - 19:32 Para compartilhar:

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, falou que a autoridade monetária precisa ser transparente em meio às incertezas que circulam nos mercados internacional e doméstico. Ele afirmou que, se as incertezas diminuem, o BC poderá seguir seu passo normal.

A declaração foi dada para explicar o “forward guidance” incorporado nas decisões da autoridade monetária, estratégia que, segundo ele, contribuiu para reduzir a volatilidade. Campos Neto disse, por outro lado, que se há aumento de incertezas, é necessário abrir mão do mecanismo, ao justificar a mudança de rota adotada pelo BC na última decisão do Comitê de Política Monetária (Copom).

As incertezas, segundo ele, passam tanto pelo cenário externo quanto pelo debate fiscal no campo doméstico. O presidente do BC disse ainda que a autoridade monetária tem observado, principalmente, a existência de pressões de renda sobre a inflação de serviços no Brasil e em outros países do mundo.

Campos Neto reforçou que não há “bala de prata” e que, apesar do último dado sobre inflação de serviços no Brasil ter sido mais positivo, as decisões não são tomadas com base em um único número.