Roberto Cabrini viaja até o Rio Grande do Sul para gravar reportagem especial sobre as enchentes

O jornalista investigativo Roberto Cabrini, 63, viajou para Canoas, no Rio Grande do Sul, para gravar uma reportagem especial sobre o estado que está em alerta desde o dia 27 de abril, após fortes chuvas. As tempestades e as enchentes, que atingiram centenas de municípios gaúchos já deixaram 75 mortos, 103 desaparecidos e 155 feridos – até o momento.

Segundo uma fonte de IstoÉ Gente, Cabrini, que tem uma vasta experiência em coberturas de guerras, crimes e catástrofes, vai investigar tudo sobre a tragédia na região, entrevistar autoridades, moradores, vítimas e seus familiares, além de mostrar os estragos do Rio Grande do Sul.

A reportagem de Roberto Cabrini no Rio Grande do Sul vai ao ar no ‘Domingo Espetacular’ e no ‘Câmera Record’, jornalísticos da Record TV, no próximo final de semana.