Roberto Benigni ironiza Meloni, Musk e Trump em Sanremo

SANREMO, 14 FEV (ANSA) – O ator Roberto Benigni subiu ao palco do Teatro Ariston nesta sexta-feira (14) para participar da quarta noite da 75ª edição do Festival de Sanremo e ironizou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o bilionário Elon Musk e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni.

Em sua intervenção, o artista brincou que Musk está muito interessado na Itália e organiza uma marcha na capital do país, além de ter falado que o presidente norte-americano quer toda a região da Ligúria, depois da Groenlândia, como o 53º estado dos EUA.

“Você sabe quem está nos assistindo? Elon Musk. Ele está muito interessado na Itália, imagine se não vai assistir Sanremo”, ironizou, enfatizando que “Musk é poderoso, muito rico, quer conquistar a Itália e quer poder. Ele está preparando a marcha em Roma, gritando ‘Roma ou Marte’.

“Mas não só ele, Trump está acompanhando Sanremo, ele quer torná-lo grande novamente. Ele segue de Mar-a-Lago, ele quer Vasco Rossi, Mina, Celentano. Ele quer toda a Ligúria, depois da Groenlândia, como o 53º estado dos Estados Unidos”, acrescentou Benigni sobre o desejo de Trump de “comprar” a ilha. Em sua piada, o ator italiano acrescentou que o republicano disse: “Ou a Ligúria aceita, ou eu coloco uma taxa de 200% no trofie al pesto”, massa tradicional desta região no noroeste da Itália.

Na sequência, Benigni destacou que Musk “está realmente interessado” no país europeu e, em sua rede social X, “já votou para sua vencedora”, a candidata Giorgia.

“Ela estava no ano passado e no ano retrasado, e ouça-me, ela ficará por vários anos. Ela ficará por um pouco de tempo, estou lhe dizendo, eu entendo de música”, brincou ele, comparando a artista concorrente com a primeira-ministra da Itália.

A líder do partido de direita Irmãos da Itália (FdI) e o homem mais rico do mundo já expressaram repetidamente sua admiração um pelo outro.

Por fim, Benigni surpreendeu o apresentador Carlo Conti e zombou da ausência de temas políticos durante o Festival de Sanremo.

“Não há política. Sanremo é conhecido por ser uma situação tensa. Eu vi Marcella Bella, eu disse ‘Bella Ciao’ para ela, uma confusão aconteceu”, concluiu ele ao relacionar a cantora Marcella Bella com a música “Bella Ciao”, canção símbolo da Resistência da Itália durante o fascismo.

O vencedor do Oscar de 1999 de melhor ator pelo filme “A Vida é Bela” já participou em outras ocasiões do Festival de Sanremo.

Em 2009, Benigni fez um show de meia hora, todo encenado com conteúdo político, e bateu a audiência com 15 milhões de espectadores. Já em 2011, convidado de Gianni Morandi, ele entrou no palco em um cavalo branco e falou sobre os 150 anos da Unificação da Itália. (ANSA).