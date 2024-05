Roberta pede atenção do Brasil com bloqueio holandês em duelo da Liga das Nações de vôlei

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/05/2024 - 12:00 Para compartilhar:

Com 100% de aproveitamento na Liga das Nações de vôlei, a seleção brasileira feminina volta à quadra nesta quinta-feira, às 8h30 (horário de Brasília) para enfrentar a Holanda. Embalada pelo triunfo sobre o Japão, a levantadora Roberta alertou suas companheiras para o compromisso diante da rival europeia.

“Elas têm um time alto, que bloqueia muito bem, e contam com jogadoras experientes que conhecemos. Vamos levar isso a nosso favor”, afirmou Roberta, um dos destaques nesta estreia pela segunda etapa da competição, que vem sendo disputada em Macau.

Após um confronto bastante disputado com as japonesas, em que o Brasil só obteve a vitória no quinto set, ela disse esperar novamente uma partida complicada. “A Holanda é um time que luta bastante e tem uma defesa muito boa. Ainda estão buscando a classificação olímpica. Então elas vão ter um gás a mais”, afirmou.

O técnico José Roberto Guimarães definiu, nesta quarta-feira, a lista de 14 atletas para o duelo com a Holanda. Na relação, ele aposta novamente na central Thaisa. Poupada na primeira etapa da competição, ela fez sua estreia justamente diante do Japão.

Escalada a partir do terceiro set, Thaisa fortaleceu o bloqueio brasileiro na quinta parcial e foi decisiva para o triunfo. A opção também visa dar ritmo de jogo para a atleta já pensando os Jogos de Paris-2024.

Confira a relação das 14 jogadoras relacionadas para o jogo com a Holanda:

Levantadora: Macris e Roberta

Ponteira: Ana Cristina, Gabi, Júlia Bergman e Pri Daroit

Oposta: Kisy e Rosamaria

Central: Carol, Diana, Luzia, Thaisa

Líbero: Natinha e Nyeme