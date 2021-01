Roberta Miranda relembra foto nua nas redes sociais: “Foi um escândalo e tive que excluir”

Durante bate-papo com a apresentadora Cissa Guimarães, no ‘É de Casa’ desse sábado’, a cantora Roberta Miranda falou sobre diversos coisas de sua carreira, mas o que chamou a atenção foi a abordagem do sucesso de suas redes sociais, cheio de ousadia e bom humor.

“A primeira foto [mais ‘ousada’] foi um escândalo e tive que excluir, levar bronca da família, levar bronca da empresária: ‘O que é isso?! Você não é uma stripper, você é uma artistas consagrada!”, relembrou a cantora.

“Fui tomar um banho e mandei que a minha amiga fotografasse, essa primeira foto. Eu me assustei quando cheguei no Brasil, não sabia nem o que era isso, as pessoas enlouquecidas. Aí também depois eu relaxei, tirei uma foto com o chapéu… Bom, deixa isso pra lá!”, divertiu-se.

Veja também