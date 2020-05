Roberta Miranda rebate defesa de Luísa Sonza sobre nude de Whindersson

A polêmica sobre a foto de Whindersson Nunes nu, postada por ele mesmo na última segunda-feira (18), segue rendendo nas redes sociais. Depois de Luísa Sonza defender o ex de um comentário feito por Roberta Miranda, que havia dito que o humorista tem um “piu piu pititico”, foi a vez da sertaneja rebater a resposta da cantora.

Veja também:

Ator da saga ‘Crepúsculo’ e namorada são encontrados mortos

Claudia Raia e família testam positivo para o novo coronavírus

“Você sabe que estou brincando com o seu ex, não entre na pilha de alguns que destilam ódio, se proteja afinal o pinto dele não é seu e nem meu, é dele. Você é uma querida”, disse Roberta, que ainda gravou um vídeo para falar mais sobre o tema.

“A gente não pode mais brincar. Pelo amor de Deus. Whindersson é um queridão meu. A gente se gosta muito, se você quer saber. E outra coisa, não tenho nada a ver com o piu-piu dele. O pintinho dele não é nem da Luísa, nem meu, nem de ninguém, é dele. É ele que carrega essa situação pra sempre. Pra você que destila veneno, para com isso. Eu gosto de brincar. Pra você que destila ódio, com todo a delicadeza, carinho e educação, que são peculiares da Roberta Miranda, vai tomar no seu **”, declarou.

Confira os tuítes de Roberta abaixo: