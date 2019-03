Roberta Miranda ironiza Alok e ele responde: “Tem muito preconceito com o trabalho do DJ”

Roberta Miranda usou seu perfil no Twiter para questionar o trabalho dos DJs no último domingo (17). A cantora postou vídeos do DJ Alok no ‘Domingão do Faustão’, da TV Globo, e ironizou a profissão.

“Alguém poderia me responder qual o trabalho do DJ?”, questionou. Ao ser perguntada por um seguidor se isso é fazer música, ela respondeu: “A música já está feita”. Na sequência, ela postou novamente: “Perguntei :‘Alguém pode me responder qual o trabalho do DJ?’. Resposta: ‘apertar o botão’. Obrigada”.

Alok, então, usou seu perfil no Instagram para fazer alguns vídeos e responder Roberta. Ele, porém, garantiu não estar chateado com o fato. “Eu acredito que ela não falou isso com o intuito de me ofender, até porque ela aparenta ser uma pessoa muito bem-humorada. Mas eu acho importante levantar esse ponto, porque tem muito preconceito em relação ao trabalho do DJ. Eu sei o quanto fui motivo de piadas nas escolas quando dizia que meus pais eram DJs, ninguém entendia, por isso não culpo”, afirmou Alok.